Журналисты уличили СМИ во лжи об Александре Дрозденко

Некоторые журналисты переврали информацию, полученную во время проведения онлайн-совещания по поводу распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». Онлайн-совещание состоялось 30 марта. На нем присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и журналисты ряда СМИ. Обращаясь к главам администраций районов, он заявил, что в целях приостановления распространения коронавируса нужно ввести карантин на стройках и по всей местам пребывания временной рабочей сути.

Дрозденко, отмечают журналисты, был весьма эмоционален – то же можно сказать о его речи. Рассуждая о мерах предосторожности, губернатор сказал, запнувшись: «Ра… Вы и работодатели». Некоторым присутствующим показалось, что политик назвал мигрантов рабами.

После совещания по сети распространили два видео. Одно, снятое ЛенТВ24, хорошего качество. По нему понятно, что Дрозденко сделал паузу и ничего такого не имел в виду. Другое, сделанное на телефон, куда хуже – из-за плохого звука кажется, что новости про «рабов» правдивы.

«Удобное» для распространителей фейковой новости видео первым опубликовал мужчина из Челябинска в «Одноклассниках». Затем инфоповод подхватили и другие пользователи социальных сетей.

В пресс-службе губернатора заявили, что Дрозденко ни перед кем не извинялся за сказанное, потому что не за что. До этого в СМИ писали, будто бы губернатор просил прощения за «рабов».

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса. В настоящее время в России принимаются все необходимые ограничения и меры поддержки, которые направлены на то, чтобы предотвратить распространение инфекции.