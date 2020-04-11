Трамп окажет помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Он заявил также, что Россия и Китай занимаются дезинформацией.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент Америки Дональд Трамп заявил, что его страна поможет Италии в сложные времена в борьбе с коронавирусом. Он уже подписал соответствующий меморандум. Глава США также отметил, что Россия и Китай ведут «кампанию по дезинформации», чего Трамп вынести не может. Он хочет доказать лидерство Америки во всех сферах.

Напоминаем, что в Америке сложная ситуация с распространением коронавируса. Там болеют более полумиллиона человек, умерло более 20 тысяч, а выздоровело 29 тысяч пациентов. Это – самые печальные показатели во всем мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США жертвами коронавируса станут менее 100 тысяч человек. Он отметил, что первоначальные прогнозы составлялись при условии, что не будут действовать никакие меры безопасности.