В Красносельском районе нашли мину времен ВОВ

Взрывотехники ОМОН уничтожили боеприпас времён войны, найденный в Красносельском районе.
В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили о том, что на Авангардной улице обнаружили подозрительный предмет по своей форме напоминающий снаряд, сообщили в ведомстве.
На место прибыли сотрудники ОМОН. Боеприпас оказался минометной миной калибра 50 мм времён Великой Отечественной войны, подвергшийся сильной коррозии.
Боеприпас вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе Кузьминского кладбища неподалеку от города Пушкин был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны.