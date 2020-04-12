В Красносельском районе нашли мину времен ВОВ

Боеприпас вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

Боеприпас вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

Взрывотехники ОМОН уничтожили боеприпас времён войны, найденный в Красносельском районе.

В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили о том, что на Авангардной улице обнаружили подозрительный предмет по своей форме напоминающий снаряд, сообщили в ведомстве.

На место прибыли сотрудники ОМОН. Боеприпас оказался минометной миной калибра 50 мм времён Великой Отечественной войны, подвергшийся сильной коррозии.

Боеприпас вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе Кузьминского кладбища неподалеку от города Пушкин был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны.