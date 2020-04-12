Управляющие компании предупредили о массовых долгах за услуги ЖКХ

Порядка 70% россиян не смогут оплатить счета за коммунальные услуги в апреле. Причиной этого стал кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом сообщила ассоциация «Национальный жилищный конгресс» в письме на имя президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.
«По нашим расчетам, максимальный сбор за жилищные услуги в апреле составит до 30% от всех начислений», — заявили в ассоциации.
Представители управляющий компаний также сообщили об убытках, связанных с дезинфекцией домов. Ежедневная санитарная обработка одного дома в среднем обходится в 500 тыс. — 5 млн в месяц, пишут «Известия» со ссылкой на ПАО «Городские инновационные технологии».
«Национальный жилищный конгресс» предлагает ряд мер по поддержке отрасли. Речь идет о беспроцентных займах компаниям на шесть месяцев для выплаты зарплаты, ввода запрета на отзыв кредитов банками из-за снижения доходности УК сроком на девять месяцев и других мерах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян могут освободить от уплаты пени за долги по ЖКХ в условиях пандемии.