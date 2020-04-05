Правительство может освободить россиян от пенни за неуплату по ЖКХ

Документ может действовать до 1 января 2021 года. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Документ может действовать до 1 января 2021 года. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В России будет приостановлено начисление штрафов за задержку платежей по жилищно-коммунальным услугам. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Такое решение было принято 2 апреля. В документе, который лишь будет опубликован, указано, что пени не будут начисляться за неуплату услуг ЖКХ, а также взносов за капремонт до 1 января следующего года. При этом запрещено и отключение услуг.

Как сообщает РБК, начисление пеней также приостановят управляющим организациям и товариществам собственников жилья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о предприятиях, которым разрешено продолжить работу на вынужденных каникулах. Все организации обязаны соблюдать противоэпидемиологические мероприятия и ряд требований.