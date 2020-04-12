США стала лидером по числу смертей от коронавируса

США стала лидером по числу смертей от коронавируса
США стали лидером по количеству смертей от коронавируса. Фото: unsplash.com

В США от коронавируса нового типа скончались более 20 тыс. жителей. Страна стала лидером по количеству смертей от COVID-19, обогнав в рейтинге Италию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах подтверждено порядка 530 тыс. случаев заражения коронавирусом — больше, чем в других странах.

Самым пострадавшим штатом оказался Нью-Йорк. За сутки количество умерших увеличилось до 783 человек. Общее число летальных исходов в Нью-Йорке — 8 тыс. 600.

Следом после США по количеству заболевших расположились Испания (166 тыс.), Италия (152 тыс.), Франция (130 тыс.), Германия (125 тыс.) и Китай (83 тыс.).

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия. Об этом сообщила представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.

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