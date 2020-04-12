52-летняя мать Неймара показала 22-летнего бойфренда

Мать нападающего «ПСЖ» Неймара, 52-летняя Надин Гонсалвес, закрутила роман с 22-летним парнем. Её новый бойфренд на шесть лет младше самого футболиста.
Избранником Надин стал 22-летний Тьяго Рамос — член киберспортивный команды 4К Easy. Снимком с новым парнем мать футболиста поделилась в instagram. На фото влюбленные стоят на заднем дворе близ джакузи и смотрят друг на друга с улыбкой.
Неймар, похоже, очень счастлив за мать.
«Будь счастлива, мама. Люблю тебя», — написал Неймар в комментариях под фотографией.
Отец футболиста и экс-супруг Надин Гонсалвес под постом также отметился. В комментариях Неймар-старший оставил эмоджи с аплодисментами.
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