В Ленобласти под наблюдение врачей попали 3 тысячи самоизолировавшихся

Почти три тысячи человек на самоизоляции в Петрбурге находятся под наблюдением медиков. Фото: unsplash.com

Почти три тысячи человек на самоизоляции в Петрбурге находятся под наблюдением медиков. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области под наблюдением медиков на самоизоляции находится 2 тыс. 998 человек. Ограничить общение и выходы из дома они вынуждены из-за пандемии коронавируса.

Из числа обратившихся за медицинской помощью госпитализированы четыре человека с тяжелым течением ОРВИ и 23 человека с внебольничной пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области со ссылкой на оперативный штаб региона.

У всех госпитализированных взяты анализы на COVID-19. Тесты находятся в работе.

По данным на 12 апреля в Ленинградской области подтверждено 139 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели три человека. Летальных исходов не зарегистрировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом.