В Ленобласти зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом

В Ленобласти зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом
в Ленобласти число зараженных достигло 139 человек. Фото: lenobl.ru

В Ленобласти за минувшие сутки выявлено пять новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Таким образом в области число зараженных достигло 139 человек. К утру воскресенья, 12 апреля, выздоровели трое жителей Ленобласти.

Новые случаи заражения обнаружены в населенных пунктах Мурино, деревня Старая, Вартемяги Всеволожского района, Советский Выборгского района и Войсковицы Гатчинского района.

Всего в стране сейчас 15 770 зараженных, 130 погибших, выздоровели 1291 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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