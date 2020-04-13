«Я не знала, что такая красивая»: Любовь Успенская на карантине заявила, что даст фору 20-летним

Любовь Успенская опубликовала фотографию «при полном параде» и написала, что освободившееся время решила посвятить себе. Поклонники с восхищением отреагировали на снимок певицы.

Королева русского шансона написала под новым фото в своем Instagram-аккаунте, что наличие большого количества свободного времени на карантине позволило уделить внимание себе.

«Я не знала, что я такая красивая! Но благодаря своему любимому стилисту я поняла, что в мои 30 лет я могу дать фору 20 летним», — написала под фото исполнительница.

В комментариях подписчики отметили, что желтый цвет очень идет Успенской. А также заявили, что певица выглядит потрясающе вне зависимости от количества прожитых лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тина Канделаки перечислила пагубные привычки, мешающие похудеть.