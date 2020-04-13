В Петербурге за сутки выявили 121 новый случай заражения коронавирусом

В Петербурге зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 2558 новых случаев заражения в 62 российских регионах и 18 смертельных случая.

Всего в стране сейчас 18 328 зараженных, 148 погибших, выздоровели 1470 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Отметим, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.