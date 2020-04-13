В Ленобласти составили карту распространения коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Ленинградской области достигло 155. За последние сутки выявлено 16 новых случаев.
Новые зараженные обнаружены в деревне Новосергиевка Всеволожского района, Волхове, Выборге, Гатчине и Новополье Ломоносовского района. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.
Десять из зараженных выявлены в нелегальном хостеле в Новосергиевке. Общежитие было местом жительства мигрантов.
Накануне пресс-служба губернатора и правительства показала карту распространения коронавируса в регионе. Инфографика была опубликована в Telegram-канале «Админка». Судя по карте, лидером по количеству зараженных в Ленобласти остается Всеволожский район. Заболевшие выявлены в Сертолово, Осельках, Мурино, Всеволожске, Кудрово, Щеглово и других населенных пунктах.
С начала пандемии от коронавируса в Ленобласти излечились пять человек. Летальных исходов не зарегистрировано.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусом.