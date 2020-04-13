В Ленобласти составили карту распространения коронавируса

В Ленобласти составили карту распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса в Ленобласти. Инфографика: Всеволожский медиацентр В1

Количество заболевших коронавирусом в Ленинградской области достигло 155. За последние сутки выявлено 16 новых случаев.

Новые зараженные обнаружены в деревне Новосергиевка Всеволожского района, Волхове, Выборге, Гатчине и Новополье Ломоносовского района. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Десять из зараженных выявлены в нелегальном хостеле в Новосергиевке. Общежитие было местом жительства мигрантов.

Накануне пресс-служба губернатора и правительства показала карту распространения коронавируса в регионе. Инфографика была опубликована в Telegram-канале «Админка». Судя по карте, лидером по количеству зараженных в Ленобласти остается Всеволожский район. Заболевшие выявлены в Сертолово, Осельках, Мурино, Всеволожске, Кудрово, Щеглово и других населенных пунктах.

С начала пандемии от коронавируса в Ленобласти излечились пять человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусом.

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