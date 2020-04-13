Медики Ленобласти активно приглашают население стать донорами крови

Сдавать кровь сейчас - полностью безопасно, как и в обычное время. Фото: pixabay.com

Сдавать кровь сейчас - полностью безопасно, как и в обычное время. Фото: pixabay.com

Несмотря на бушующую пандемию коронавирусной инфекции, другие болезни не уходят «на карантин», в больницы продолжают поступать люди с другими, иногда не менее опасными и сложными заболеваниями.

Часто жизни пациентов зависят от наличия донорской крови, но сейчас, при режиме всеобщей самоизоляции и повышенной тревожности в обществе, мало кто задумывается о необходимости сдавать кровь. Заместитель главврача по медицинской части ГКУЗ «Центр крови» Ленобласти Леонид Левченко обратился к местным жителям с просьбой не забывать о помощи людям, заболевшим не COVID-19.

Быть донором даже в такое время абсолютно безопасности, если соблюдать все санитарные нормы. Тем не менее, этот поступок может стать для кого-то крайне важным, особенно сейчас, когда уязвимость пациентов возрастает в разы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Санкт-Петербурге выявили 121 случай заражения коронавирусной инфекцией.