Отделение больницы Семашко в Петербурге закрыли на карантин: у пациента коронавирус

Терапевтическое отделение в городской больнице имени Семашко в Северной столице в понедельник, 13 апреля, закрыли на карантин из-за коронавируса COVID-19, выявленного у одного из пациентов.

Человека, у которого диагностировали инфекцию, перевели в Боткинскую больницу. Отделение, в котором находился зараженный, закрыто на строгий двухнедельный карантин. В итоге 20 пациентов и еще 10 медиков проведут 14 дней, не выходя за его пределы, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу медицинского учреждения.

Отметим, что на сегодняшний день аналогичные ограничения действуют более чем в пяти больницах Петербурга. В частности, на карантин закрыты Покровская, Александровская, Введенская больница, а также больница Святого Георгия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на карантин также закрыт исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Вредена.