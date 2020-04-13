Отделение больницы Семашко в Петербурге закрыли на карантин: у пациента коронавирус

Отделение больницы Семашко в Петербурге закрыли на карантин: у пациента коронавирус
Фото: Baltphoto

Терапевтическое отделение в городской больнице имени Семашко в Северной столице в понедельник, 13 апреля, закрыли на карантин из-за коронавируса COVID-19, выявленного у одного из пациентов.

Человека, у которого диагностировали инфекцию, перевели в Боткинскую больницу. Отделение, в котором находился зараженный, закрыто на строгий двухнедельный карантин. В итоге 20 пациентов и еще 10 медиков проведут 14 дней, не выходя за его пределы, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу медицинского учреждения.

Отметим, что на сегодняшний день аналогичные ограничения действуют более чем в пяти больницах Петербурга. В частности, на карантин закрыты Покровская, Александровская, Введенская больница, а также больница Святого Георгия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на карантин также закрыт исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Вредена.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больница имени семашко карантин коронавирус санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге под суд отправят «Марселя», который избил и ограбил ...
В Петербурге ликвидировали разлив нефтепродуктов
Разыскиваемого за грабеж водителя задержали с погоней в Приморском районе
Петербуржцев предупредили о новых ограничениях на дорогах
Отделение больницы Семашко в Петербурге закрыли на карантин: у пациента ...
Замдиректора колледжа в Петербурге обвиняют в хищении более 85 млн рублей
Голикова: прирост заболевших коронавирусом по России ежедневно составляет 17-18%
Пандемия коронавируса может вновь сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ