В Пушкине постоялец отеля устроил погром в номере на 33,5 тысячи рублей

В городе Пушкин постоялец отеля стал вести себя неподобающим образом, испортив имущество гостиницы. Усмирять его пришлось наряду Росгвардии.

Инцидент произошел днем субботы, 11 апреля. Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны среагировал на вызов тревожной кнопки. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия, которым оказалась местная гостиница.

Выяснилось, что постоялец курил прямо в номере, испачкал мебель, а также сломал замок входной двери помещения. Представители отеля оценили ущерб в 33,5 тысячи рублей. Злоумышленника задержали и передали сотрудникам 4 отдела полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Северной столицы разъяренный мужчина, вероятно, в результате конфликта, скинул гирю на автомобиль своей бывшей жены.