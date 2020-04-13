Институт в Петербурге погасил задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры

Институт в Петербурге погасил задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры
Более двух месяцев сотрудники института не получали зарплату. Фото: pixabay.com

В ходе проверки деятельности «Смольного института Российской академии образования» прокуратура Калининского района выявила нарушение.

Оказалось, что образовательное учреждение задолжало сотрудникам свыше 2,5 миллионов рублей. В общей сложности, зарплату не выплатили 61 работнику института. Прокуратура вынесла представление руководителю учебной организации. Кроме того, материалы проверки были переправлены в следственные органы.

В отношении руководства образовательного учреждения заведено уголовное дело, так как сотрудники оставались без зарплаты более двух месяцев. На сегодняшний день институт успешно погасил все задолженности перед работниками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Жилкомсервис №1» в Петербурге после вмешательства прокуратуры оплатил задолженность перед сотрудниками в размере 2,5 миллионов рублей.

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