Приюты Петербурга помогут детям родителей, заболевших коронавирусом

Правительство Петербурга готово оказать поддержку семьям, оказавшемся в трудной ситуации из-за коронавируса.

О временном размещении детей в приютах на время нахождения в больнице их законных представителей, рассказал глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков во время заседания в Смольном, которое прошло сегодня, 13 апреля.

Помощь окажется в том случае, если ребенок временно останется совсем один в случае проблем со здоровьем у его родных. При этом, в социальные учреждения несовершеннолетние петербуржцы смогут попасть только после проведения необходимого медицинского обследования.

Напомним, всего в городе зафиксировано 678 случаев заболевания коронавирусом. Выздороветь смогли уже 78 граждан. Скончались от тяжелого течения болезни 4 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые ИТМО разработали приложение, которое оценивает риск заражения коронавирусом.