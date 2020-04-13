Петербургский оборонный завод может стать банкротом

Петербургский оборонный завод может стать банкротом
Долг пообещали выплатить в ближайшее время. Фото: pixabay

Предприятие испытывает финансовые сложности, как и многие другие судостроители.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщает РБК. Иск подал в суд петербургское АО «КСМ Северо-Запад», который занимается обработкой металлических изделий. Компания хочет получить свои 4,3 миллиона рублей за выполненные работы от оборонного завода, но не может, так как у предприятия есть сложности с финансами. В ОСК не отрицают задолженности, но отмечают, что подрядчик не раз нарушал свои обязательства, поэтому все контракты с ним были расторгнуты.

Представитель оборонного завода заверили, что разберутся с долгами в ближайшее время. Напоминаем, что с введением режима самоизоляции были вынуждены закрыться многие учреждения, из-за чего их владельцы сильно пострадали финансово.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что менеджер Фадеева опроверг информацию о банкротстве киностудии Максима и Глюкозы.

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