Петербургским семьям помогут во время эпидемии коронавируса

Сегодня, 13 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов провел совещание с членами правительства, где обсуждалась реализация программы «Десятилетие детства». Предметом беседы стали как и уже выполненные мероприятия, так и запланированные на ближайшее время. В нынешних условиях, глава города распорядился пересмотреть меры по реализации программы. Очень важно поддерживать семьи с детьми.

В настоящее время в Северной столице проживает 599127 семей. В них воспитывается 889932 ребенка. Социальную помощь получают 129360 семей.

Из последних мер, принятых градоначальником, можно отметить, что в Петербурге с 1 июня 2020 года семьи, в которых доход на каждого человека ниже МРОТ, будут дополнительно обеспечены ежемесячной выплатой на каждого ребенка, в случае, если их возраст составляет от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также, многодетные семьи смогут раньше получать выплаты для детей, которые идут в первый класс. Теперь денежные средства можно получить уже при поступлении, а не при фактическом начале обучения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал, во сколько обходится лечение инфицированных петербуржцев.