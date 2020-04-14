В Москве ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Столичные власти все более серьезно подходят к борьбе с коронавирусной инфекцией, стремительно охватывающей весь мир.

С 15 апреля в Москве начнут действовать цифровые пропуска, передвигаться по городу будет можно только при наличии оных. Пропуска с определенной целью передвижения можно получить самостоятельно на сайте госуслуг. Ужесточение мер вызвано необходимостью предотвращения столь стремительного распространения коронавируса.

Отметим, что в столице болезнь бушует крепче всего: за последние сутки из 2,5 тысяч выявленных случаев почти 1,5 тысячи пришлось на Москву. Еще чуть меньше 500 инфицированных обнаружено в Подмосковье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что соответствующее постановление о применении цифровых пропусков было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным в субботу, 11 апреля.