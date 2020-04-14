«Цветочные» предприниматели в Петербурге массово сожгли нераспроданный товар

&#171;Цветочные&#187; предприниматели в Петербурге массово сожгли нераспроданный товар
Все нераспроданных цветы попросту испортились. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Нерабочий режим, введенный российским правительством в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, пагубно сказался на многих сферах бизнеса в стране.

В частности, наступивший кризис затронул цветочные магазины в Санкт-Петербурге. Возмущенные условиями самоизоляционного выживания бизнеса, «цветочные» предприниматели в понедельник, 13 апреля, собрались, чтобы вместе показательно уничтожить оставшийся товар.

В печальной акции приняли участие свыше десяти крупных ритейлеров Северной столицы. Они решили привлечь к себе внимание таким образом, поскольку, несмотря на гигантские убытки, власти города не включили цветочный бизнес в перечень пострадавших от пандемии COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что даже оборонный завод Санкт-Петербурга находится на грани банкротства из-за ситуации с коронавирусом.

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