Жительница Кингисеппа заплатила штраф в 7500 рублей за поход в магазин

Правоохранители выписали штраф женщине из Кингисеппа, проживающей в изолированном подъезде.

Как сообщает пресс-служба судов Ленобласти, жительницу Кингисеппа оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за пренебрежение требованиями Роспотребнадзора.

Женщина решила выйти за продуктами, несмотря на то, что весь подъезд, в котором она проживает, был изолирован. Ее сосед недавно вернулся из Доминиканы, поэтому всех жильцов подъезда обязали соблюдать режим самоизоляции.

Изоляцию с их подъезда должны были снять 11 апреля, однако женщина вышла из дома за два дня до этого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку оштрафовали за приглашение гостей во время самоизоляции. Девушка вернулась из Норвегии и должна была пребывать на карантине у себя дома без посторонних.