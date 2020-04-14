Жительница Кингисеппа заплатила штраф в 7500 рублей за поход в магазин

Жительница Кингисеппа заплатила штраф в 7500 рублей за поход в магазин
Женщина заплатила штраф в 7,5 тысяч рублей. Фото: pixabay

Правоохранители выписали штраф женщине из Кингисеппа, проживающей в изолированном подъезде.

Как сообщает пресс-служба судов Ленобласти, жительницу Кингисеппа оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за пренебрежение требованиями Роспотребнадзора.

Женщина решила выйти за продуктами, несмотря на то, что весь подъезд, в котором она проживает, был изолирован. Ее сосед недавно вернулся из Доминиканы, поэтому всех жильцов подъезда обязали соблюдать режим самоизоляции.

Изоляцию с их подъезда должны были снять 11 апреля, однако женщина вышла из дома за два дня до этого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку оштрафовали за приглашение гостей во время самоизоляции. Девушка вернулась из Норвегии и должна была пребывать на карантине у себя дома без посторонних.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кингисепп ленобласть режим самоизоляции штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четверть работодателей в России собираются урезать зарплаты
В Петербурге в условиях коронавируса стали в шесть раз реже воровать люки
В Петербурге начался второй этап выдачи продуктовых наборов учащимся
В Петербурге на улице Правды хулиган напал на студентку и украл телефон
Очевидцы сообщили о квартирном пожаре в ЖК «Каменка»
Петербург против коронавируса: за сутки обследовано 4 703 человека
В Петербурге растет спрос на медиков
Жительница Кингисеппа заплатила штраф в 7500 рублей за поход в магазин