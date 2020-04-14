Москва обогнала Петербург по индексу самоизоляции

Москва обогнала Петербург по индексу самоизоляции
Москва и Петербург лидируют в индексе самоизоляции. Фото: unsplash.com

Индекс самоизоляции в Петербурге по данным на утром 14 апреля составил 3,5. Города в рейтинге обогнала Москва, прежде отстающая по показателям.

Москва лидирует в рейтинге самоизоляции среди городов-миллионников. Индекс столицы — 3,6. Петербург занимает вторую строчку. Следом расположились Воронеж (3,4), Ростов-на-Дону (3,4), Нижний Новгород (3,2) и Казань (3,1).

Расчеты индекса самоизоляции ведет Яндекс. Он собирает данные об использовании различных приложений и сервисов, в том числе Яндекс.Транспорта, Такси и Навигатора. Максимальный индекс самоизоляции составляет 5 баллов.

По данным на 14 апреля в Петербурге выявлено 799 случаев коронавируса, из них 121 подтвержден за последние сутки. Выздоровело 163 человека, скончалось четыре. На карантине находятся 4,5 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13 апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,7 баллов.

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