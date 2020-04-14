«Яндекс.Карты» теперь будут отслеживать очереди в магазинах

Заявку на присоединение к проекту может оставить любая организация. В ближайшее время появятся уведомления об очередях в отделениях "Альфа-банка". Фото: pixabay.com

Заявку на присоединение к проекту может оставить любая организация. В ближайшее время появятся уведомления об очередях в отделениях "Альфа-банка". Фото: pixabay.com

Сервис «Яндекс.Карты» теперь станет отслеживать, помимо пробок и количества людей на улицах, очереди в супермаркетах.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, которая пока лишь набирает обороты, массовые скопления людей могут быть, в прямом смысле, смертельно опасными. Поэтому проект «Яндекс.Карты» стал осведомлять граждан не только о состоянии дорог и улиц, но и загруженности магазинов.

В веб-версии «Яндекс.Карт» рядом с торговыми точками можно увидеть уведомления: «нет очереди» или «небольшая» и «большая» очереди. На данный момент в проекте приняли участие только супермаркеты Москвы и Петербурга: 169 филиалов «Азбуки Вкуса» и 55 магазинов «Перекрестка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки 4 703 человека прошли исследование на коронавирусную инфекцию.