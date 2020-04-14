Движение пассажирских судов по Неве приостановили из-за COVID-19

Движение пассажирских судов по Неве приостановили. Соответствующие меры были приняты для того, чтобы избежать новых случаев инфицирования COVID-19.

Несмотря на старт сезона навигации, по Неве, Малой Неве и Малой, Средней и Большой Невке, приостановили движение судов. Как сообщили на сайте ФБУ «Администрация «Волго-Балт», это временные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусной инфекцией. На карантине в Северной столице остается более 4,5 тыс. человек. Всего по России зафиксировано 2 774 новых случаев инфицирования. Граждан просят соблюдать режим самоизоляции и использовать средства индивидуальной защиты.