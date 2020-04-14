Инфекционист объяснил, чем опасен жесткий карантин

Завкафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров заявил, что жесткий карантин может быть опасен.

По мнению медика, российские власти придерживаются оптимальных ограничений, так как при ужесточении карантинных мер рискуют «перегнуть палку». В таком случае, способ защиты от болезни может обернуться последствиями страшнее, чем сам коронавирус.

Слова Владимира Никифорова приводит во вторник, 14 апреля, «РИА Новости». Тем не менее, в чем конкретно заключается опасность карантина, специалист не уточнил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки выявлено 2774 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Большинство из них в Москве и Подмосковье, 1489 и 460 человек соответственно. В Петербурге, по последним данным, 121 новый пациент.