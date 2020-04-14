Госжилнадзор Ленобласти проверил дезинфекцию в домах Кировска и Шлиссельбурга

Специалисты Комитета Госжилнадзора совместно с представителями Роспотребнадзора Ленобласти оценили санитарное состояние общественных мест в жилых домах Кировска и Шлиссельбурга.

В ходе инспекции комиссия проверила 4 многоквартирных здания в Кировске и 12 аналогичных домов в Шлиссельбург. По итогам проверки управляющие организации получили указания о соблюдении графиков санитарной обработки мест общего пользования. Кроме того, инспекторы озвучили срок предоставления отчета об исправленных недочетах, выявленных во время осмотра.

Также представители Госжилнадзора в минувшие выходные приняли участие в патрулировании общественных дворов, детских и спортивных площадок в Мурино и Кудрово. Специалисты осмотрели 32 двора и 26 детских игровых зон. Всем родителям с детьми и пожилым людям, которых видели гуляющими в местах скопления, объяснили опасность такого поведения.

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