В Ленобласти к 14 апреля выявили 35 новых больных коронавирусом

В Ленобласти к 14 апреля выявили 35 новых больных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом растет. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 190 заболевших.

Данные приведены к утру 14 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В целом по России за последние сутки выявлено 2 тыс. 774 новых зараженных. Лидерами остаются Москва (1 тыс. 489 случаев) и Московская область (460). Петербург расположился на третьем месте. В городе выявлен 121 новый случай коронавируса.

В Коми — 35 новых больных, в Нижегородской области — 68, в Тамбовской и Ленинградской — по 35.

Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 21 тыс. 102. Коронавирус выявлен в 82 регионах страны. Выздоровели 1 тыс. 694 человека, скончались 170. Тесты на коронавирус сдали более 1,4 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у десяти мигрантов из нелегального хостела во Всеволожском районе Ленобласти подтвердили коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус ленинградская область пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Военные провели дезинфекцию зданий Пансиона воспитанниц Минобороны
В Петербурге за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом
Хулиган на Маршала Захарова отправил старика в больницу ради 500 рублей
В Ленобласти к 14 апреля выявили 35 новых больных коронавирусом
Четверть работодателей в России собираются урезать зарплаты
В Петербурге в условиях коронавируса стали в шесть раз реже воровать люки
В Петербурге начался второй этап выдачи продуктовых наборов учащимся
В Петербурге на улице Правды хулиган напал на студентку и украл телефон