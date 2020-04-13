Коронавирус подтвердили у 10 мигрантов из нелегального хостела в Ленобласти

Наличие коронавируса подтвердили у десяти мигрантов из нелегального хостела во Всеволожском районе Ленобласти. Общежитие несколько дней назад закрыли на карантин.

Под подозрением находились 14 мигрантов с признаками ОРВИ. По данным на 13 апреля положительный результат дали тесты 10 человек. Судьба четырех других остается неизвестной.

«Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 16 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом (в том числе 10 в хостеле мигрантов во Всеволожском районе)», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, нелегальный хостел был закрыт на карантин после рейда Роспотребнадзора, Следственного комитета и МВД. Обязанности по охране и питанию мигрантов на себя взял владелец общежития. Всего в хостеле проживали 154 человека.