В Ленобласти зафиксировали новые случая коронавируса в 8 населенных пунктах

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, за последние сутки случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в восьми населенных пунктах.
Информация об этом появилась во вторник, 14 апреля, в официальной группе региональной администрации во «Вконтакте» «Минус коронавирус», посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией. По последним сведениям, наибольшее количество заболевших пришлось на деревню Новосергиевку во Всеволожском районе Ленобласти, где сразу 25 человек заразились COVID-19.
Также по одному новому случаю выявлено в Янино-1, Токсово, Носово и Первомайском, во Всеволожске 3 случая инфицирования. В общей сложности, зарегистрировано 35 пациентов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на биржу труда в Ленинградской области поступило более 10 тысяч заявок с момента введения нерабочего режима.