В Ленобласти зафиксировали новые случая коронавируса в 8 населенных пунктах

В Ленобласти зафиксировали новые случая коронавируса в 8 населенных пунктах
К счастью, летальных случаев в Ленинградской области не зафиксировано. Фото: pixabay.com

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, за последние сутки случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в восьми населенных пунктах.

Информация об этом появилась во вторник, 14 апреля, в официальной группе региональной администрации во «Вконтакте» «Минус коронавирус», посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией. По последним сведениям, наибольшее количество заболевших пришлось на деревню Новосергиевку во Всеволожском районе Ленобласти, где сразу 25 человек заразились COVID-19.

Также по одному новому случаю выявлено в Янино-1, Токсово, Носово и Первомайском, во Всеволожске 3 случая инфицирования. В общей сложности, зарегистрировано 35 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на биржу труда в Ленинградской области поступило более 10 тысяч заявок с момента введения нерабочего режима.

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