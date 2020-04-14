Биржа труда Ленобласти приняла более 10 тысяч звонков с введения самоизоляции

Биржа труда Ленобласти приняла более 10 тысяч звонков с введения самоизоляции
С момент введения самоизоляции было получено 10 тыс. звонков. Фото: pixabay

Биржа труда в Ленобласти перешла на дистанционный режим работы. На данный момент жители могут оставить заявку на интерактивном портале региона и всероссийском портале «Работа в России».

Так, с момент введения режима самоизоляции было получено 10 тыс. звонков. Как сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на председателя комитета по труду и занятости населения Аллу Астратову, желающим оставить заявку необходимо зайти на любой портал и зарегистрироваться.

«Все остальные справки мы получим сами по межведомственным каналам», — отметила Астратова.

Она добавила, что для поставки на учет не понадобится даже копия трудовой книжки, так как всеми бумагами займутся сотрудники ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал советы по питанию в условиях самоизоляции.

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