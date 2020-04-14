Петербургский суд вернул иск об отмене запрета на посещение парков

Исковое заявление жителя Петербурга Богдана Литвина к правительству города об отмене запрета на посещение парков, садов и скверов возвращено судом заявителю.

«Заявление Санкт-Петербургским городским судом возвращено заявителю», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Заявление возвращено на основании того, что оно подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд, пояснили в объединенной пресс-службе судов города РИА «Новости».

Напомним, житель Петербурга Богдан Литвин оспаривает в суде запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков и скверов. С иском он обратился к правительству города. Литвин просит признать недействующим со дня его принятия постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части, устанавливающий запреты на мероприятия и посещение скверов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор. Для посещения закрыты детские площадки, бары, рестораны, кафе и парки. Согласно новым поправкам, теперь запрещена не только работа музеев, ресторанов, фитнес-центров, кинотеатров, театров, аквапарков и торговых центров, но и посещение их петербуржцами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге определены штрафы для граждан, нарушивших режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов.