Число зараженных коронавирусом в Латвии выросло до 655 человек

Число зараженных коронавирусом в Латвии выросло до 655 человек
Флаг Латвии. Фото: Pixabay

В Латвии за сутки зафиксировано два новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Теперь число зараженных в стране выросло до 655 человек.

В стране введен режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия отменены, а школы и вузы не работают.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 934 125 человек. Скончались 120 437, при этом 456 599 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 21 102 человек, умерли 170. При этом 1 694 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.

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