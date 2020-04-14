Ученые из Петербурга выяснили, что россияне имеют те же риски заболеть COVID-19, что и жители Европы

Петербургские генетики сравнили геном европейцев и россиян и пришли к выводу, что они имеют аналогичные риски заразиться коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе СПбГУ, исследование провели генетики из городской больницы №40, Института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта и СПБГУ. Они проанализировали геном европейцев и россиян. Результаты исследования показали, что между представителями разных стран нет особых генетических отличий.

В связи с этим научные сотрудники назвали режим самоизоляции «оправданным» и заявили, что в России он должен быть таким же строгим, как и в Европе.

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