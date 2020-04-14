С начала 2020 года в Ленобласти сдано в эксплуатацию больше 500 тысяч «квадратов» жилья

С начала 2020 года в Ленобласти сдано в эксплуатацию больше 500 тысяч &#171;квадратов&#187; жилья
Несмотря на чрезвычайно сложные условия, строительство домов продолжается. Фото: pixabay.com

За первый квартал текущего года, с января по март, в Ленобласти сдано в эксплуатацию 564,3 тысячи квадратных метров жилья.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Отмечается, что почти половина объектов — частные дома. Под них выделено 260 тысяч «квадратов» из 564,3 тысяч. Эту тенденцию можно расценить как тот факт, что прибывающие жители Ленобласть все больше предпочитают жить на индивидуальных участках.

По состоянию на 1 апреля 2020 года реализация федерального проекта «Жилье» осуществлена на 17%. Сейчас строительство продолжается на 595 площадках, в общей сложности возводится 8,3 миллионов кв. м. жилья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пяти районах Ленинградской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дорожное полотно.

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