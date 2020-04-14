В Италии женщину оштрафовали за выгул черепахи

Итальянские карабинеры в Риме оштрафовали 60-летнюю женщину за нарушение карантина.

Пожилая женщина решила выгулять черепаху, сообщают местные СМИ. Она вынесла черепаху на воздух и стала идти рядом с ней.

Гуляющую парочку заметил патруль карабинеров. Выслушав объяснения женщины, правоохранители посчитали выгул черепахи необязательной процедурой. В итоге итальянка получила штраф и вынуждена была вместе с черепахой вернуться домой.

Похожий случай произошел недавно во Франции, где мужчина вывел кошку на поводке.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 934 125 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек. По ее словам, в стране действует строжайший карантин. Компании и учебные заведения перешли на дистанционный режим.