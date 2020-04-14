В Минздраве рассказали о расстоянии, на котором передается коронавирус

Коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии четырех метров.

Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что это подтверждается новым исследованием Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC).

Кроме того, вирус может сохраняться в воздухе от 30 минут до трех часов, а на поверхности предметов — до нескольких дней. Получается, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным, но и контактным путем.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 934 125 человек. Скончались 120 437, при этом 456 599 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 21 102 человек, умерли 170. При этом 1 694 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.