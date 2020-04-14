В Татарстане ввели обязательный карантин для приезжающих из Москвы и Петербурга

Власти Татарстана ввели обязательную 14-дневную самоизоляцию для граждан, прибывших в республику из Москвы и Петербурга. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Как сообщается на сайте правительства Татарстана, соответствующие меры вводятся в республике с 14 апреля и до улучшения ситуации с коронавирусом. Все, кто прибыл в республику из Москвы или Петербурга, будут обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Такие требования затронут и тех, кто проживает вместе с изолированными гражданами.

На сегодняшний день в Татарстане коронавирусом заразились 107 человек. Выздоровели 17 человек, лечатся в стационаре или дома 90 человек.

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