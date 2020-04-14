В Финляндии от коронавируса умерли 64 человека

В соседней для Петербурга Финляндии выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки пять человек умерли, общее число погибших составило 64.

В Финляндии 14 апреля всего 3161 лабораторно подтвержденный случай нового коронавируса (COVID-19), сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был зарегистрирован 26 февраля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 941 029 человек. Скончались 120 926, при этом 460 098 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 21 102 человек, умерли 170. При этом 1 694 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.