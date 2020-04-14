В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе

В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе
Коронавирус. Фото: Pixabay

Ученые из Китая провели исследование и выявили лекарство, позволяющее снизить риск развития тяжелой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Как сообщает портал medRxiv, исследование показало, что снижения риска развития пневмонии можно добиться с помощью адъювантных препаратов от гипертензии.

Такие препараты могу облегчить симптомы течения COVID-19 или оказать терапевтическое действие в сочетании с другими препаратами.

Исследование проводилось с середины января по конец февраля. Среди пациентов с гипертензией, принимающих адъювантные препараты, тяжелая пневмония развилась только у одного человека из 16.

Среди больных, принимающих аналогичные препараты, тяжелой пневмонией заболели 16 из 49 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России подготовили препарат для лечения коронавируса.

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