В России подготовили препарат для лечения коронавируса

В России подготовили препарат для лечения коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Он уже прошел ряд клинических испытаний в других странах.

Об этом стало известно 13 апреля. Обо всем рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что российский аналог препарата от коронавируса уже готов и прошел ряд испытаний. На данный момент выпущена первая партия, которую собираются применить и посмотреть, насколько она эффективна.

Уже через две недели препарат пройдет клинические испытания в России, пока что сотрудники ведомства оценивают доклинические исследования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые ИТМО разработали приложение, которое оценивает риск заражения коронавирусом. Для создания проекта использовались математическая и эпидемическая модели, которые используют актуальные сведения о ситуации с коронавирусом в мире.

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