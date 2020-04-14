Вирусолог рассказал о сроках окончания испытаний разрабатываемой в России вакцины от коронавируса

Глава Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о сроках окончания испытаний разрабатываемой в России вакцины от нового типа коронавируса COVID-19.

По его словам, сначала идет фаза испытания вакцины на животных, которая называется доклинической. Это займет несколько месяцев.

Потом начнется серия клинических испытаний, которые делятся на три фазы и длятся около года, сообщает kp.ru. Вирусолог отметил, что российские ученые частично выполнили доклиническую фазу и находятся на стадии клинических исследований.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

С начала пандемии в России зафиксировано 21 102 заболевших, из них 1694 человека успешно вылечились, а 170 пациентов скончались. Отметим, что почти половина поступивших в больницы Москвы за последние сутки (44,5%) — люди, в возрасте от 18 до 45 лет, и лишь 14% — старше 65 лет. В Петербурге за прошедшие сутки выявлен 121 новый случай инфицирования COVID-19. В Ленобласти выявлено 35 случаев. Согласно данным оперативного штаба на 14 апреля, всего по России зафиксировано 2 774 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших в Петербурге таким образом выросло до 799.

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