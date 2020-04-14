Эксперты назвали одежду, способную защитить от COVID-19

Микробиологи и эксперты по тканям рассказали об одежде, которая способна защитить человека от нового типа коронавируса.

Как сообщают «Известия», чем плотнее материал ткани, из которой изготовлена одежда, тем меньше его пористость, что означает, что и проницаемость такой ткани меньше.

Высокой плотностью отличается одежда, сшитая из габардина, твида, сатина или атласа. Трикотаж в этом случае будет бесполезным.

Проникновение вируса также могут остановить шероховатые и однородные ткани — это вещи из махровой ткани, бархата, вельвета и искусственной замши.

Согласно исследованиям ученых, частицы SARS-CoV-2 могут оставаться на меди, из которых сделаны молнии, до четырех часов, а на пластике и нержавеющей стали, из которых делают пуговицы, — до трех суток.

По этой причине эксперты рекомендуют оставить в шкафу вещи с такими элементами декора при выходе на улицу либо дезинфицировать их.

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