Боярский сдал тест на коронавирус

Актер Михаил Боярский сдал тест на коронавирус после того, как принял участие в концерте «Мы Вместе».

Ранее сообщалось, что у нескольких человек, принимавших участие в организации этого мероприятия в Большом театре, выявил коронавирус.

«Как только я узнал о том, что там какие-то проблемы, я съездил в 31-ю больницу и сдал анализ на коронавирус», — рассказал Боярский сообщает RT.

Он отметил, что тест показал отрицательный результат.

С начала пандемии в России зафиксировано 21 102 заболевших, из них 1694 человека успешно вылечились, а 170 пациентов скончались. Отметим, что почти половина поступивших в больницы Москвы за последние сутки (44,5%) — люди, в возрасте от 18 до 45 лет, и лишь 14% — старше 65 лет. В Петербурге за прошедшие сутки выявлен 121 новый случай инфицирования COVID-19. В Ленобласти выявлено 35 случаев. Согласно данным оперативного штаба на 14 апреля, всего по России зафиксировано 2 774 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших в Петербурге таким образом выросло до 799.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.