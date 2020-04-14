В Италии за сутки зафиксировали 675 случаев заражения коронавирусом

В Италии за сутки выявили 675 новых случаев заражения коронавирусом.

Это лучший показатель более чем за месяц, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

На сегодняшний день в Италии 104 291 человек заражены коронавирусом. Число случаев заражения с начала эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 162,4 тысячи.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 941 029 человек. Скончались 120 926, при этом 460 098 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.