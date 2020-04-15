Пятая часть зараженных коронавирусом в Хельсинки — сомалийцы

Пятая часть зараженных коронавирусом в Хельсинки &#8212; сомалийцы
Таким образом, почти каждый пятый зараженный в Хельсинки - сомалиец. Фото: pixabay.com

В столице Финляндии коронавирусная инфекция стремительно распространяется среди проживающих в стране этнических сомалийцев.

По неизвестной причине COVID-19 особенно часто поражает представителей этого этноса, об этом рассказали власти Хельсинки во вторник, 14 апреля. Информацию передает портал yle.UUTISET. На сегодняшний день коронавирус диагностирован у 1,8% сомалийцев, при этом в общем среди жителей финской столицы эта цифра составляет 0,2%.

Число инфицированных сомалийцев приближается к 200, в то время как общее количество зараженных в Хельсинки — почти тысяча.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения Финляндии считает небезопасными тканевые маски, которые люди носят вместо медицинских. Они могут негативно повлиять на здоровье, если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус сомалийцы финляндия хельсинки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Метро Петербурга не перейдет на круглосуточную работу в Пасхальную ночь
В Петербурге орудуют коронавирусные мошенники, выдающие «цифровые ...
Предпринимателю грозит срок до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере
Американский микробиолог, отбывающий срок за убийство, просит выпустить его ...
Пятая часть зараженных коронавирусом в Хельсинки — сомалийцы
Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима к пасхальному богослужению
Трамвайные вагоны военной поры приехали к «Блокадной подстанции»
Минздрав Финляндии не рекомендует носить тканевые маски