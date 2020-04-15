Пятая часть зараженных коронавирусом в Хельсинки — сомалийцы

Таким образом, почти каждый пятый зараженный в Хельсинки - сомалиец. Фото: pixabay.com

Таким образом, почти каждый пятый зараженный в Хельсинки - сомалиец. Фото: pixabay.com

В столице Финляндии коронавирусная инфекция стремительно распространяется среди проживающих в стране этнических сомалийцев.

По неизвестной причине COVID-19 особенно часто поражает представителей этого этноса, об этом рассказали власти Хельсинки во вторник, 14 апреля. Информацию передает портал yle.UUTISET. На сегодняшний день коронавирус диагностирован у 1,8% сомалийцев, при этом в общем среди жителей финской столицы эта цифра составляет 0,2%.

Число инфицированных сомалийцев приближается к 200, в то время как общее количество зараженных в Хельсинки — почти тысяча.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения Финляндии считает небезопасными тканевые маски, которые люди носят вместо медицинских. Они могут негативно повлиять на здоровье, если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.