Зараженный коронавирусом житель Лондона убил жену после попыток выгнать его из дома

Коронавирус убивает людей не напрямую, но и косвенным образом. Фото: pixabay.com

Коронавирус убивает людей не напрямую, но и косвенным образом. Фото: pixabay.com

Житель столицы Великобритании, инфицированный COVID-19, убил свою супругу, после того как она попросила его покинуть дом на время болезни.

Тревогу забили соседи пары. Они услышали крики, доносящий из квартиры 66-летнего Хуссейна Эгала и 57-летней Марьян Исмаил. Встревоженные жители обратились в правоохранительные органы, а прибывшие на место происшествия полицейские увидели в квартире труп Марьян Исмаил со множественными травмами.

Подозрение сразу же пало на её мужа, который признался в содеянном, объяснив обстоятельства. После того, как жена попросила его уехать из дома, супруги начали ссориться, все перетекло в драку с печальным концом, передает издание Daily Mail.