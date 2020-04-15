В Санкт-Петербурге на воду спустили два новейших катера «Раптор»

В Петербурге на воду спустили два патрульных катера проекта 03160 типа «Раптор». Летом этого года они войдут в состав ВМФ.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, церемония спуска на воду прошла на судостроительном заводе «Пелла», где были построены катера. Участие в церемонии принял глава Управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Патрульные катера пройдут испытания, после чего, в июне 2020 года, оба «Раптора» войдут в состав Балтийского флота.

Эти катера предназначены для доставки группы морских пехотинцев и высадки в необходимом месте, патрулирования, а также перехвата и задержания малых целей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на воду в патрульном катере «Раптор» впервые спустится женский экипаж. Комплексная подготовка пройдет до 27 апреля, после чего женский экипаж вернется на Черноморский флот.