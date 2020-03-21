На воду в патрульном катере «Раптор» впервые спустится женский экипаж

В ВМФ России начался необычный эксперимент. К работе на патрульном катере «Раптор» готовится экипаж, который будет состоять исключительно из женщин.

В Объединенном учебном центре ВМФ Петербурга начали подготовку женского экипажа. Желающих пройти подготовку и стать членом экспериментальной группы было много, однако на финишную прямую вышли только трое: ефрейтор Анна Брикез из Ростова-на-Дону, матрос Юлия Курочкина из Вологды, и моторист матрос Ольга Чулкова.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, девушки изучают технические характеристики и средства патрульного катера, а также проводится отработка навыков управления плавсредством.

Комплексная подготовка пройдет до 27 апреля, после чего женский экипаж вернется на Черноморский флот.

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