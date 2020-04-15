В Петербурге закрыли движение маломерные судов

Все водные объекты не работают, скорее всего, в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. В ведомстве рассказали, что все водные объекты Санкт-Петербурга закрыты – акватория Невы, морские порты недоступны для маломерных судов. По воде могут передвигаться только рыбаки, которые осуществляют лицензионных вылов, начина с сегодняшнего дня.

Напоминаем, что маломерным считается судно, длина которого не превышает 20 метров, общее количество людей на нем не превышает двенадцати. В других странах характеристика может отличаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финском заливе рыбак погиб, выпав из лодки. Очевидцы заметили произошедшее и кинулись в воду спасать человека. Прибывшей на место бригаде скорой помощи не удалось спасти пострадавшего.